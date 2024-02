Atp Rotterdam 2024, Jannik Sinner ai quarti di finale: Monfils lotta ma cede in tre set

Prosegue la striscia di imbattibilità di Jannik Sinner, che accede ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam. Il tennista azzurro, testa di serie numero uno in Olanda, ha superato in tre set il veterano francese Gael Monfils con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in un’ora e 53 minuti di gioco. Una prestazione non brillantissima quella del recente campione degli Australian Open, complice anche la solita prova molto intelligente di Monfils che a quasi 38 anni è riuscito a portare al terzo set il ben più giovane e quotato avversario. Per Sinner adesso la sfida a Milos Raonic, redivivo e reduce dalla vittoria di ieri in due set su Bublik.

La cronaca – Pronti, via e Sinner trova subito il break in apertura per il 2-0 con un parziale di 8 punti a uno che di fatto decide il primo set. Con il passare dei minuti infatti Monfils inizia a carburare ed entra in partita, specie nei propri turni di battuta dove concede pochissimo. L’azzurro però non soffre particolarmente, grazie a buonissime percentuali al servizio che gli consentono di chiudere sul 6-3 in poco più di mezz’ora.

Ben diversa la storia del secondo set, in cui il veterano transalpino continua a concedere poco e Sinner invece cala drasticamente al servizio. Monfils trova così il break che gli vale il 3-1 e inizia a tessere la sua tela fatta di variazioni, accelerazioni improvvise e pochissimo ritmo. Caratteristiche che Sinner accusa, come dimostra l’elevato numero di errori e la difficoltà nel muovere l’avversario. In chiusura di set l’altoatesino avrebbe anche la palla del controbreak, ma Monfils l’annulla con il servizio e porta la contesa del terzo e decisivo parziale.

Terzo set che si apre nel peggior modo possibile per il francese, che nel secondo game incappa in un inatteso passaggio a vuoto con due doppi falli consecutivi forse dovuti anche a un cambio nella posizione in risposta di Sinner. Monfils regala almeno metà del break all’azzurro, che torna a servire con ottime percentuali e sfiora anche il 4-0 per poi chiudere senza problemi sul 6-3.