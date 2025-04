Nuvole scure minacciose all’orizzonte, ma anche un vento affidabile sul campo gara. La terza giornata del 54° Trofeo Princesa Sofía va in archivio con più di una notizia positiva per gli equipaggi azzurri in vista della medal race di sabato. Nel 470 mixed Elena Berta e Giulio Calabrò guidano la classifica con 13 punti netti (21 i totali) dopo le prime due flotte gold, che hanno visto la coppia italiana chiudere con un doppio secondo posto. Alle loro spalle in classifica figurano i britannici Martin Wrigley e Bettine Harris, secondi con 15 punti netti, mentre i tedeschi Theresa Loffler e Christopher Hoerr sono terzi con 18 punti netti. Quarta posizione per l’altro equipaggio azzurro, composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, che hanno macchiato il loro inizio di gara (tre terzi posti e una vittoria) con una ventinovesima posizione da squalifica e un undicesimo posto. Più indietro i portoghesi Diogo Costa e Carolina Joao (23) e gli altri tedeschi Simon Diesch e Anna Markfort (22).

Italia in testa anche nel Nacra 17, la categoria dominata da anni da Ruggiero Tita e Caterina Banti (fresca di ritiro agonistico). Al primo posto ci sono i due volte vice campioni mondiali Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Dopo aver scartato il sedicesimo posto della prima regata, gli azzurri non sono andati oltre quota 17 punti netti (33 totali). Merito delle quattro regate odierne con due vittorie, un terzo posto e una quarta posizione. Tre volte su quattro in top 5 i cinesi Huancheng Zhao e Su Sha (2°, 5°, 3°, 6°), secondi nella generale con 24 punti netti, sei in meno dei vice campioni olimpici di Tokyo 2020, i britannici John Gimson e Anna Burnet.

È sul podio provvisorio dell’ILCA 7 Lorenzo Brando Chiavarini, reduce però da una giornata storta con una ventinovesima posizione (scartata) e un decimo posto. L’azzurro è terzo con 26 punti netti alle spalle dei britannici Michael Beckett (1°, 7) e Elliott Hanson (2°, 22). Diciottesima posizione per Dimitri Peroni (54). Nel 49er FX quarta posizione per Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, che hanno scartato una sedicesima posizione odierna, prima di un decimo e un settimo posto. Punteggio netto di 45 per le azzurre, vicine al bronzo virtuale occupato da Maria Bergmann e Hanna Wille. Prima posizione per le britanniche Freya Black e Saskia Tidey (38), mentre le danesi Johanne e Andrea Schmidt sono seconde (41). Lontane in dodicesima piazza Jana Germani e Bianca Caruso (57). Percorso in salita per il campione del mondo in carica Nicolò Renna nell’iQFoil con 58 punti netti, che valgono per ora la decima posizione. Più vicina al podio invece Emma Mattivi, quinta nell’ILCA 6 con 35 punti netti. Davanti a lei la belga Emma Plasschaert (4°, 30), l’australiana Zoe Thompson (3°, 24), l’ungherese Maria Erdi (2°, 21) e la britannica Daisy Collingridge (1°, 20).

Il programma di domani

Vento permettendo, le regate inizieranno alle 11:00.

iQFOiL Men

13:00 – 4 regate

iQFOiL Women

11:00 – 4 regate

470 Mixed

13:30 – 2 regate

Formula Kite Men

11:00 – 4 regate

Formula Kite Women

11:00 – 4 regate

ILCA 7

11:00 – 2 regate

ILCA 6

11:00 – 2 regate

49er

11:00 – 3 regate

13:30 – 3 regate

13:30 – 3 regate

49er FX

11:00 – 3 regate

13:30 – 3 regate

Nacra 17 Mixed

11:00 – 3 regate