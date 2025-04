Il tecnico livornese è pronto a ripartire dopo la stagione a spasso. Intreccio clamoroso con Antonio Conte

Allegri scalpita. Il tecnico livornese non vede l’ora di tornare per mettersi definitivamente alle spalle l’esonero dalla Juventus.

In questi mesi ha respinto le offerte provenienti dall’Arabia, e forse qualche da club inglesi di medio cabotaggio, perché il suo obiettivo è ripartire ad altissimi livelli.

Allegri, voglia di Milan ma c’è un problema

Priorità alla Serie A, in particolare al Milan anche se Paratici, ormai a un passo dal diventare il nuovo Direttore sportivo dei rossoneri, potrebbe virare su altri nomi nonostante ci sia stata settimane fa una sorta di riconciliazione tra i due. A proposito di nomi, sta prendendo quota quello del milanista De Zerbi, attualmente al Marsiglia.

In cima al gradimento di Paratici ci sarebbe però lui, Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è, tuttavia, già un nome caldo, anzi il più caldo per la Juventus qualora Elkann dovesse dare il via a una rivoluzione in società, promuovendo Giorgio Chiellini. Rivoluzione che potrebbe portare all’allontanamento o ridimensionamento di Giuntoli.

Antonio Conte torna alla Juve? “Il partito di Chiellini è in ascesa”

“A me risulta che Giuntoli non sceglierà il prossimo allenatore, così come già successo con Tudor. Il partito di Chiellini è in forte ascesa e, se dovesse essere lui con altri dirigenti a fare la scelta, un nome forte e caldo potrebbe essere quello di Antonio Conte, che potrebbe non rimanere a Napoli, a maggior ragione dopo le parole di Manna”, le parole di Franco Leonetti al canale YouTube di Calciomercato.it.

Allegri, ipotesi Roma e intreccio con Conte

Se non al Milan, Allegri potrebbe ripartire da un’altra grande del nostro calcio. Per esempio la Roma, la quale ancora non avrebbe sciolto le riserve sul nome del nuovo tecnico. Ranieri è un estimatore dell’ex bianconero.

Poi occhio al Napoli, qualora Conte decidesse davvero di andare via dopo un solo anno. De Laurentiis apprezza Allegri e potrebbe ritenerlo l’ideale anche in vista del ritorno in Champions League. Per Leonetti, tra Allegri e De Laurentiis è già iniziato il dialogo…

“Allegri potrebbe prendere il posto di Conte. Il livornese è in trattativa anche col Milan, ma il club di De Laurentiis è un po’ più avanti rispetto ad altri”. Allegri potrebbe anche accettare un biennale da 4/5 milioni a stagione.