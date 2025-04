“A seguito degli sviluppi della scorsa settimana, desideriamo condividere la nostra posizione in merito alla situazione che ha coinvolto la squadra. In accordo con il presidente Facci e dopo aver informato l’Aeronautica Militare, nostro Gruppo Sportivo, abbiamo avuto la necessità e la possibilità di prenderci alcuni giorni per riflettere, metabolizzare, parlare con i nostri familiari e prenderci una pausa anche dagli allenamenti“. Così, in una nota, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, tre delle cinque Farfalle (con Alessia Maurelli ed Agnese Duranti) che hanno conquistato il bronzo nell’All-Around a squadre ai Giochi di Parigi 2024, spiegano la mancata partecipazione alla prova di esordio di Coppa del mondo in programma sabato a Sofia (Bulgaria).

Dopo trent’anni di incarico, Emanuela Maccarani non è più la direttrice tecnica: “La notizia ci ha colpito profondamente, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche e soprattutto umano – spiegano -. Questo cambiamento improvviso ha avuto un impatto forte su tutto il gruppo, ma in particolare su noi veterane, che abbiamo lavorato per anni al fianco della nostra allenatrice, che è stata per noi una guida e un punto di riferimento fondamentale”. “Alla luce di questo, abbiamo ritenuto fosse nostro diritto prenderci un momento per ristabilire l’equilibrio necessario nei nostri pensieri. Un equilibrio che ci auguriamo di recuperare il prima possibile, ma che al momento non siamo in grado di prevedere né nei tempi né nelle modalità”, terminano Centofanti, Mogurean e Paris.