Palio di Siena Assunta 2023, l’Oca vince col cavallo scosso: Zio Frac in trionfo

La Contrada dell’Oca vince il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta del 16 agosto 2023 grazie al successo di Zio Frac, arrivato scosso al traguardo. Gli occhi erano puntati sulle rivalità storiche, che il sorteggio ha riservato per il Palio dell’Assunta: Aquila-Pantera, affiancate nell’ordine, separano Oca e Torre, mentre tra Tartuca e Chiocciola c’è il Bruco. Le favorite erano Pantera e Aquila (che non vince dal 1992), mentre Oca può vantare Zio Frac, l’unico cavallo già vincitore del Palio. Ed è lui a concedere il bis, da scosso, dopo un Palio incredibile. L’Oca va in trionfo dopo quattro anni di stop e a dieci anni di distanza dall’ultima vittoria. Zio Frac, oggi montato dal fantino Carlo Sanna, ha preso il comando dopo le cadute di Giraffa (con Tittia Atzeni) e Pantera.