Vela, Mondiali Nacra17 2024: Tita-Banti partono forte, in testa nella giornata di apertura

C’è il solito timbro di Ruggero Tita e Caterina Banti nella prima giornata di gare ai Mondiali di Nacra17. I campioni olimpici e mondiali in carica sono nettamente in testa dopo le prime tre regate a La Grande Motte, in Francia, location della manifestazione iridata, in programma fino a domenica 12 maggio. Il percorso verso il sogno del terzo oro mondiale consecutivo (sarebbe il quarto complessivo) è iniziato con l’ottimo score di 2-1-1 che permette ai due azzurri di guardare tutti dall’alto con il punteggio di 4.0, davanti agli svedesi Ida Svensson e Marcus Dackhammar (2-1-6, 9.0) e ai neozelandesi Micah Wilkinson ed Erica Dawson (4-3-2, 9.0). Buon avvio per i britannici John Gimson e Anna Burnet, argento a Tokyo 2020, quarti, con 11.0, mentre gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco sono quinti con 12.0, lo stesso punteggio accumulato dalla seconda coppia azzurra composta da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (5-4-3). Più distanti, in ventesima posizione, Margherita Porro e Stefano Dezulian (34.0). Ventinovesima posizione provvisoria invece per Arto Hirsch e Giulia Fava (45.0), che precedono i tedeschi Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer, bronzo a Tokyo 2020.