Internazionali BNL d’Italia 2024, Arnaldi: “Punto a vincere il torneo, se non ci credessi non sarei qui”

“Il mio obiettivo è vincere il torneo. Tutti lo vogliono vincere, soprattutto gli italiani. Vincere il primo titolo qui sarebbe bellissimo, sono qui per provarci sennò non sarei qui”. Matteo Arnaldi fissa i suoi obiettivi per gli Internazionali BNL d’Italia 2024. L’azzurro farà il suo esordio nella giornata di domani con Machac. “Sono in un buon momento di forma – continua Arnaldi – ma ci sono tante cose da migliorare. L’ultima partita con Medvedev è stata buona, ma avrei potuto gestire meglio alcuni momenti della partita. Sto migliorando settimana dopo settimana. Ho molta fiducia quando entro in campo. Ci sono alti e bassi. A Montecarlo sono uscito al primo turno, ma a Madrid e Barcellona ho giocato bene. L’obiettivo è diventare il più costante possibile. In due anni sono passato da giocare i Futures ad essere in tabellone a Roma. Con il mio team stiamo facendo un grande lavoro. Non ho obiettivi importanti di ranking, se non entrare nei primi 32 per essere testa di serie nei tornei più importanti. L’obiettivo principale è vincere il primo titolo Atp”.

Su Sinner: Con Jannik c’è un ottimo rapporto, siamo cresciuti insieme tennisticamente. Anche da piccoli giocavamo come adesso, lui tirava molto forte e io remavo da fondo campo (ride ndr.). Lui è arrivato nel grande tennis prima di me, ma proverò ad arrivare ai suoi livelli anche io”.

Su Machac: “Non credo di dover cambiare il mio stile di gioco rispetto all’ultima volta a Miami. Ho perso due volte su due con lui, una a Dubai e una a Miami. Qui le condizioni sono molto lente e sarà diverso. Qui a Roma posso fare meglio”.