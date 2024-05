Internazionali BNL d’Italia 2024: fuori al primo turno Trevisan e Pigato

Niente da fare per le prime due azzurre impegnate sui campi del Foro Italico nel primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Martina Trevisan, ultima in ordine cronologico, saluta già all’esordio contro la numero 41 del circuito, la kazaka Yulia Putintseva, cedendo col punteggio di 6-3 6-4. La specialista della terra rossa, scivolata alla posizione numero 87 del ranking, ha lottato per quanto ha potuto, ma si è dovuta arrendere sotto i colpi possenti della forte giocatrice di origini russe, nel pieno della sua maturità tennistica.

In mattinata, esce di scena anche Lisa Pigato. La numero 318 a livello Wta era attesa da un impegno non particolarmente ostico contro la statunitense Shelby Rogers, precipitata alla posizione numero 398 del ranking: invece, la bergamasca, oggi alla seconda apparizione nel main draw in carriera, cede in modo netto in appena un’ora di gioco col punteggio di 6-1 6-0, con appena un game vinto e una pioggia di break concessi con tanto di bagel che fa male. Ma si rifarà nelle prossime settimane. Nel tardo pomeriggio italiano un’altra cattiva notizia e una buona notizia per il tennis italiano, visto che è in programma il derby tutto azzurro tra Paganetti e Stefanini, dunque una delle due wild card del torneo di Roma avanzerà al secondo turno e l’altra uscirà di scena, riducendo a otto il numero delle italiane ancora in corsa.