Vela, Mondiali 2023: Tita-Banti mantengono la leadership nei Nacra-17, buon avvio di Pianosi nei kite

Si è conclusa anche la quarta giornata dei Mondiali di vela in corso di svolgimento nelle acque di Den Haag. Anche nel primo giorno di Gold Fleet mantengono la prima posizione Ruggero Tita e Caterina Banti: la coppia oro a Tokyo hanno perso quale punto ma la leadership per ora è al sicuro con +8 sul duo britannico Gimson/Burnet e addirittura +19 sugli svedesi Jarudd/Jonsson. “Oggi, la quarta giornata, è stata molto difficile e caratterizzata da vento leggero e da terra molto oscillante. Non è stata ottimale in termini di piazzamenti ma abbiamo comunque mantenuto con otto punti di vantaggio la prima posizione. Per il momento complessivamente abbiamo fatto ottimi piazzamenti che ci permetteranno di ricaricare le pile domani nella giornata di sosta. Poi il 16 faremo le ultime tre prove prima della medal race finale”, ha dichiarato il duo.

Bene anche Carolina Albano negli ILCA 6, dove mantiene la seconda posizione a -1 dall’ungherese Erdi. Ferrari-Caruso incappano in una squalifica nella regata odierna e pagano in classifica, dove scendono dall’ipotetico secondo posto di fine regata al dodicesimo. Bene le partenze di Pianosi e Pescetto nei Kite entrambi terzi e Renna nelle tavole quinto. Nei 2.4mR Di Maria conquista matematicamente la medaglia d’argento con una giornata d’anticipo coronando un mondiale di altissimo livello.