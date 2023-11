Vela, Europei Vilamoura 2023: Germani/Bertuzzi frenano nella 49er FX. Bene gli azzurri nella Nacra17

Quarto giorno di regate per il Campionato europeo di vela in svolgimento in Portogallo. Le azzurre della classe 49erFX Jana Germani e Giorgia Bertuzzi non vanno oltre lo score di 20.0 (scartato) – 19.0 e le norvegesi Helene Naess e Marie Ronningen ne approfittano per prendersi la vetta provvisoria con 4 punti di vantaggio, dopo la pessima regata d’apertura (24).

Dopo aver mantenuto tutti i punteggi nella top 6 durante la fase di qualificazione, la Gold Fleet porta ad un risultato diverso per le azzurre che comunque rimangono nella corsa per l’unico posto di qualificazione olimpica disponibile. Terza la coppia spagnola composta da Tamara Echegoyen e Paula Barcelò (50.0). Più indietro le olandesi Odile van Aanholt e Annette Duetz (58.0). L’altra coppia azzurra composta da Alexandra Stalder e Silvia Speri è tredicesima (80.0).Nei 49er Simone Ferrarese e Leonardo Chistè sono undicesimi a 68.0, mentre Jan Pernacic e Giovanni Sandrini sono venticinquesimi (105.0).

Nei Nacra17 continua il momento positivo per gli azzurri. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei blindano il primato con un 6.0 – 2.0 (22.0), davanti ai campioni olimpici e mondiali Ruggero Tita e Caterina Banti, che vincono la race 8 e si concedono un quarto posto nella 9, per un totale di 28.0. Terzi i britannici John Gimson e Anna Burnet (36.0). Questo il bilancio di Banti: “Oggi abbiamo trascorso un lungo periodo in acqua, attendendo l’arrivo del vento che, alla fine, è arrivato. Sono giornate caratterizzate da un vento instabile e campi di regata difficili da decifrare. Nonostante ciò, come sempre, cerchiamo di sfruttare ogni momento, goderci ogni regata, imparare e dare il massimo in ogni situazione. Proseguiamo dunque con questo spirito positivo; mancano ancora domani e dopodomani, vento permettendo. L’organizzazione e i comitati di regata si sono dimostrati estremamente efficienti, riuscendo a farci regatare ogni giorno nonostante le condizioni siano comunque difficili”.