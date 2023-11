Juventus-Cagliari 2-1, Allegri: “Vincere era importante, McKennie in grande crescita”

“Oggi era importante vincere, comunque ci metteva in buone condizioni di classifica per allungare sulle inseguitrici. Vincere non è semplice, dopo il 2-0 ci siamo fermati nella gestione della palla che doveva circolare più velocemente e abbiamo preso un gol su contropiede dopo un angolo nostro. Fortunatamente il gol è capitato in una partita dove è stato ininfluente”. Queste le parole, ai microfoni di Dazn, di Massimiliano Allegri dopo il successo della Juventus sul Cagliari per 2-1. “Siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Abbiamo faticato nei primi 30 minuti, nella ripresa siamo entrati bene, bisognava segnare già prima ma siamo rimasti compatti e abbiamo sfruttato bene le palle inattive. Mckennie – continua il tecnico bianconero – sta facendo una stagione importante, è anche una maturazione del ragazzo. E’ tornato, si è messo in discussione, ci ho parlato chiaramente e deve continuare così. Ha qualità fisiche che sopperiscono a qualche errore tecnico. Quando si allargano gli spazi diventa devastante. Rispetto all’anno scorso vedo un’altra squadra, i ragazzi stanno trovando l’equilibrio giusto. Vincere alla Juventus deve essere la normalità”.