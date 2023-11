Vela, Europei Vilamoura 2023: azzurri ancora al comando nella 49er FX e Nacra 17

Proseguono gli Europei di vela in corso si svolgimento a Vilamoura, in Portogallo. Terzo giorno di regate in cui gli azzurri si confermano al comando delle graduatorie della 49erFX, con Germani e Bertuzzi che guidano la classifica di questa classe e al quinto posto Stalder e Speri che recuperano posizioni, mentre il dominio italiano è targato Ugolini/Giubilei nella Nacra 17 con gli ori olimpici Tita-Banti che risalgono al terzo posto. Fuori nella 49erFX Giunchiglia e Schio: il loro equipaggio è ventiseiesimo e non basta per entrare in Gold Fleet. Riescono invece ad accedere alle regate che contano, nella Nacra 17, Ferrarese-Chistè (diciannovesimi) e Pernarcic-Sandrini (venticinquesimi). Regate che per lo scarso vento anche oggi sono state estremamente combattute, ma che hanno dunque sorriso ai colori italiani.

Jana Germani è soddisfatta al termine degli appuntamenti odierni: “Oggi ultimo giorno di qualifiche: vento sempre leggerissimo che ci permette di portare a termine due prove. Con un quinto e un secondo posto chiudiamo la giornata ancora in testa alla classifica e pronte per regatare in gold con le migliori, siamo a metà!”. Stessa reazione per Luigi Ugolini: “Giornata positiva siamo riusciti a portare a casa due secondi posti che in una giornata come questa sono molto importanti; ma siamo solamente a metà campionato e carichi per i prossimi giorni”.