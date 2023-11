Ciclismo, Giro d’Onore 2023: grande festa a Milano

Il Teatro Manzoni di Milano ha ospitato la diciottesima edizione del Giro d’Onore, il grande evento organizzato dalla Federazione calcistica italiana in collaborazione con Action Agency e Toyota Italia. Il presidente Fci Cordiano Dagnoni ha accolto più di novanta atleti per festeggiare i successi raccolti in un anno stellare. Presenti Filippo Ganna. Lorenzo Milesi ma anche Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e molti altri. Dagnoni afferma: “Il 2023 è stato un anno straordinario, ricco di successi nonostante i numerosi quarti posti che ci hanno un po’ penalizzato. Tra tutti i ringraziamenti, uno particolare va alle società di base, che ci aiutano a far crescere i futuri campioni delle due ruote: noi ci limitiamo ad ottimizzare il loro lavoro e siamo contenti di poterli gratificare con risultati importanti come quelli ottenuti in questo quadriennio“. In occasione del Giro d’Onore, sono stati premiati alla carriera Vincenzo Nibali, Marta Bastianelli e Liam Bertazzo, con Vittoria Bussi che ha ricevuto un riconoscimento speciale per il record dell’ora femminile riportato in Italia. Il presidente ha poi parlato di Parigi 2024, con i Giochi sempre più vicini: “Le qualificazioni hanno portato ad un innalzamento del livello complessivo ed anche, come nel caso del paraciclismo, a un aumento della concorrenza. Il ciclismo italiano, in ottica olimpica, ha mostrato di essere competitivo in tante categorie. Non solo Parigi 2024, ma l’obiettivo sarà anche quello di Los Angeles. I successi degli juniores ci dicono che anche per le Olimpiadi 2028 stanno crescendo talenti in grado di raccogliere l’eredità dei campioni attuali“. La squadra femminile di basket, insieme al presidente Fip Giovanni Petrucci, è stata ospite del Giro d’Onore.