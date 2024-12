Mentre la Vendée Globe è entrata nel suo ultimo spicchio con il superamento di Capo Horn (Cile), si appresta a prendere il via la prima edizione della Mini Globe Race: il giro del mondo a bordo di imbarcazioni di dimensioni estremamente ridotte (5.80 metri di lunghezza). Si tratta della prima regata di questa nuova classe di barche, nata circa cinque anni fa dal vulcanico avventuriero Don McIntyre, che anni fa lanciò la Golden Globe Race, sempre in solitario come la Vendée, su barche retrò dotate di attrezzature anni ’70 e poi la Ocean Globe Race, la versione in equipaggio con la stessa tipologia di imbarcazioni vintage. Con il sostegno di Alma Humans, un’iniziativa dedicata a promuovere il talento e l’innovazione, la competizione ha trovato un’ulteriore spinta per diventare un fenomeno nel panorama velico internazionale.

Le imbarcazioni della Mini Globe Race

La Mini Globe race vedrà protagoniste delle piccole imbarcazioni. La classe di mini imbarcazioni è monotipo e la lunghezza di 5.80 metri. Questi miniscafi, progettati da Janusz Maderski, sono stati realizzati in compensato marino e resina epossidica, materiali leggeri e versatili che permettono alle barche di pesare soli 700 kg, ma allo stesso tempo di potersi permettere un piano velico moderno e adatto alla traversata prima pacifica e poi atlantica. Il costo di costruzione di una di queste imbarcazioni si aggira intorno ai 30.000 euro, un investimento ben diverso rispetto, e di molto inferiori, ai costosissimi scafi delle barche della Vendée Globe. L’attrezzatura di coperta in kit costa 3700, tutti gli acciai invece vengono proposti per 1800 euro. Con meno di 10 mila euro quindi si acquista il kit di partenza, a cui va aggiunto il costo del compensato e della realizzazione più o meno artigianale presso un cantiere.

Il percorso

Il primo appuntamento per questi equipaggi sarà una regata di riscaldamento che partirà il 28 dicembre 2023 da Lagos, in Portogallo. Gli atleti affronteranno una tappa a Lanzarote per qualificarsi, per poi dirigersi verso Antigua, dove avrà inizio l’effettivo giro del mondo il 23 febbraio 2024. Questo viaggio non è solo un’affermazione della destrezza velica, ma anche una celebrazione dell’avventura e della passione per il mare. Il percorso della Mini Globe Race è progettato per essere ricco di sfide e scoperte. Gli equipaggi navigheranno lungo una rotta che li porterà attraverso 12 punti di sosta, tra cui Panama, Tahiti e Durban, fino a completare il giro mondiale ad Antigua. A differenza di altre regate, il tracciato della Mini Globe Race evita Capo Horn e Leeuwin, ma attraversa il Capo di Buona Speranza, un’area storicamente nota per le sue condizioni meteo impegnative.