La Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino maschile fa tappa a Bormio, in Valtellina. Dopo la Val Gardena, i velocisti chiudono l’anno affrontando la mitica pista Stelvio. In vista di Milano-Cortina 2026 a Bormio si terranno ben due test event, per arrivare al meglio alle sfide per le medaglie a cinque cerchi. Il primo è proprio questa tappa di Coppa del mondo 2024/2025: sabato 28 e domenica 29 dicembre si sfrutterà la competizione internazionale per controllare la sicurezza degli atleti in pista, il nuovo sistema di innevamento, il nuovo traguardo e l’arena. Nella prossima stagione, sempre nelle stesse date, la Stelvio e i velocisti saranno protagonisti di un nuovo test event, questa volta per esaminare la sicurezza degli atleti in pista, il nuovo sistema di innevamento, il nuovo traguardo e lo Stelvio Ski Centre.

Il dt dello sci alpino maschile Max Carca ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento con la velocità a Bormio. Sono 11 gli atleti che proveranno la Stelvio a partire dal 26 dicembre, in vista delle gare del 28 e 29. Si tratta di Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni, Gregorio Bernardi, Max Perathoner. Gli azzurri saranno impegnati nelle due prove di casa: prima in discesa il 28 e poi in super-G il 29. Domani in mattinata si partirà con le prove di discesa. Grande attesa per Mattia Casse, che ha ottenuto la prima vittoria della carriera (a 34 anni suonati) nell’ultimo super-G in Val Gardena. Dominik Paris, che in Alta Badia vinse in discesa poco più di un anno fa, proverà a riscattare qualche piazzamento non esaltante in slalom e super-G. Sicuramente la discesa sarà la grande occasione per fare un risultato importante. Sotto Casse e Paris, gli altri italiani al momento non danno garanzie di punti. Nicolò Molteni e Pietro Zazzi vengono da due buone prove in Alta Badia e Val Gardena, mentre Schieder, Innerhofer, Alliod, Abbruzzese, Franzoni, Berardi e Perathoner potrebbero fare fatica ad entrare nei primi trenta.

I favoriti

Marco Odermatt si presenterà da favorito ai nastri di partenza sia della discesa che del super-G. Lo svizzero sembrerebbe essere più attaccabile in super-G, con il connazionale Stefan Rogentin, il francese Cyprien Sarrazin, il canadese Cameron Alexander e il nostro Mattia Casse che sono i candidati a una potenziale top 5. Il francese Nils Allegre è stato uno dei pochi a dimostrarsi competitivo sia in discesa che in super-G. Da verificare la continuità di risultati dello svizzero Franjo Von Allmen e dello statunitense Jared Goldberg, rispettivamente secondo in discesa e secondo in super-G in Val Gardena.

Dove seguire discesa e super-G

La stagione di Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv. In Italia, inoltre, le gare saranno trasmesse in chiaro sui canali RAI e in streaming su Raiplay.

La classifica generale maschile

Marco Odermatt (Sui) 540 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 469 Atle Lie McGrath (Nor) 382 Loic Meillard (Sui) 314 Timon Haugan (Nor) 273 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 261 Alexander Steen Olsen (Nor) 250 Clement Noel (Fra) 240 Zan Kranjec (Slo) 168 Filip Zubcic (Cro) 161

12. Mattia Casse (Ita) 138

16. Alex Vinatzer (Ita) 125

20. Luca De Aliprandini (Ita) 118

47. Dominik Paris (Ita) 60

48. Giovanni Franzoni (Ita) 55

55. Tobias Kastlunger (Ita) 48

71. Giovanni Borsotti (Ita) 32

81. Pietro Zazzi (Ita) 24

93. Stefano Gross (Ita) 17

96. Nicolò Molteni (Ita) 15

107. Simon Maurberger (Ita) 10

112. Florian Schieder (Ita) 8

117. Hannes Zingerle (Ita) 7

122. Christof Innerhofer (Ita) 4