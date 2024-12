Per la scuderia di Maranello attesa per la nuova coppia di piloti, ma scatta già l’allarme: c’è un grande pericolo da evitare

Un mese, più o meno, e Lewis Hamilton indosserà la tuta rossa della Ferrari. A fine gennaio è atteso il debutto al volante di una monoposto degli anni passati (probabilmente del 2023), in attesa dei test di febbraio e dell’esordio vero e proprio a metà marzo in Australia.

L’attesa della Formula 1 è tutta indirizzata alla nuova vita di Sir Lewis che ha deciso di lasciare la Mercedes e provare l’avventura a Maranello, nella scuderia che ha fatto la storia dell’automobilismo. L’inglese andrà a formare con Charles Leclerc la coppia più equilibrata e forte del paddock, niente a che vedere con la Red Bull che ha deciso di affiancare al campione del mondo Max Verstappen il giovane Liam Lawson.

Scelte contrapposte e che possono avere ripercussioni anche sul campionato. Lo si è visto nel 2024 con la Red Bull che, a causa delle prestazioni di Sergio Perez, ha chiuso il mondiale costruttori soltanto al terzo posto. Ma c’è anche il rischio opposto, quello di due piloti di pari livello nello stesso team che si ostacolano, togliendosi punti a vicenda.

Ed è questo l’aspetto che mette in evidenza proprio Christian Horner, team principal della Red Bull, andando a stuzzicare la Ferrari.

Ferrari, Horner stuzzica: Hamilton-Leclerc possono diventare un problema

Horner ha commentato la scelta della Ferrari di affidarsi a due piloti di pari livello per il prossimo anno. In alcune dichiarazioni riportate da TalkSport, il numero uno Red Bull ha spiegato che la scuderia austriaca “è diversa dalle altre su queste scelte: si tratta di essere chiari con i piloti“.

La chiarezza è quella che fa dire che Verstappen è il pilota numero uno e Lawson dovrà adeguarsi: “Se Liam riuscirà ad avvicinarsi, sarà fantastico – le parole di Horner –, ma la realtà è che ci si aspetta che Max vinca“. Nessun primo pilota invece in casa Ferrari ed un grande rischio: “Nel calcio non è possibile giocare con due punte di peso – le sue dichiarazioni –. La Ferrari avrà due piloti che si toglieranno punti a vicenda“.

Con un altro aspetto da non sottovalutare che Horner mette in risalto: “Occorre sostenere entrambi i piloti, ma questo può diventare motivo di divisione interna al team“. Insomma, la coppia d’oro Hamilton-Leclerc potrebbe diventare una problema per la Ferrari: il team principal della Red Bull lo dice e, quasi certamente, lo spera.