The Ocean Race Europe nel 2025: partenza dal Mar Baltico

Mentre l’attuale edizione si appresta a vivere la quarta tappa tra Itajai e Newport, The Ocean Race svela un nuovo capitolo per l’evento ‘Europe’ che si terrà nel 2025. Sulla scia del successo dell’evento inaugurale del 2021, The Ocean Race Europe prenderà il via nell’estate del 2025, con partenza dal Mar Baltico e arrivo in Mediterraneo, con un massimo di cinque tappe intermedie. La classe IMOCA – caratterizzata dalle più avanzate imbarcazioni da regata oceaniche foiling – parteciperà all’evento, con i migliori atleti uomini e donne di questo sport che gareggeranno fianco a fianco su tutte le imbarcazioni, come nella regata attuale. Il calendario sportivo comprenderà tappe offshore tra le città ospitanti, oltre a regate “in port” ed esperienze di navigazione per ospiti pro/am.

“L’attuale edizione di The Ocean Race ha evidenziato il potere di combinare lo sport con una finalità forte”, ha dichiarato Richard Brisius, presidente di The Ocean Race. “Insieme ai nostri stakeholder e alle città ospitanti, crediamo con passione nel risanamento degli oceani e ci impegniamo a promuovere la causa dei diritti degli oceani”, spiega. Le città europee che si affacciano sulle coste sono invitate a manifestare il loro interesse a ospitare l’evento, si legge sul sito della competizione.