Europa League, semifinali anche sulla Rai: Juventus-Siviglia e Bayer-Roma in chiaro

Come la Champions League, anche l’Europa League sarà trasmessa in chiaro per tutta la popolazione italiana. La competizione che vede fra le semifinaliste due delle nostre italiane, ossia Juventus e Roma, sbarcherà anche sulla Rai. Infatti, l’emittente di Stato ha trovato l’accordo con Sky per proiettare le semifinali in chiaro e, si spera, anche la finale nel momento in cui dovesse arrivare in fondo almeno una delle squadre della Serie A.

Come riportato da La Repubblica, sono stati giorni intensi e di contatti fra Sky e la Rai con la grande voglia da parte di quest’ultima emittente di portare le gare europee in chiaro. Dopo le trattative si è giunti ad un accordo importante: giovedì 11 maggio alle 21.00 Rai Uno trasmetterà in chiaro la sfida di andata fra Juventus e Siviglia. La settimana dopo, invece, sarà tempo di Bayer Leverkusen-Roma sempre su Rai Uno. Nel caso, poi, dovesse esserci almeno un’italiana in finale il 31 maggio ci sarà tempo e modo di programmare anche la visione sempre sulla Rai.