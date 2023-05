Udinese-Napoli, brindisi dei tifosi azzurri nel pre partita

Lo scudetto del Napoli passa da Udine. In trasferta stasera gli uomini di Spalletti inseguiranno il grande traguardo, che sarebbe il terzo della storia azzurra. Il popolo partenopeo è in costante fibrillazione e non vede l’ora di ufficializzare un traguardo che si sta festeggiando nel capoluogo campano ormai da mesi. Alla Dacia Arena confluiranno circa 15mila tifosi del Napoli. Sempre ad Udine è sede del Napoli Club Udine Partenopea, il cui presidente nel pre partita ha deciso di organizzare un maxi brindisi per augurare il miglior finale in Friuli.

Le parole di Chierchia, presidente del Napoli Club Udine: “Alcuni tifosi si aggirano in queste ore attorno all’albergo a Udine nord dove è alloggiata la squadra , ma poiché la zona è blindatissima, non è possibile stazionarvi a lungo. E’ probabile che diversi tifosi andranno prima della partita all’albergo con l’intenzione di scortare la squadra diretta allo stadio. Il ritrovo per tutti è allo stadio Friuli-Dacia Arena questa sera alle 20.45, per il fischio d’inizio della partita. Sono circa 12.000 i tifosi che hanno il biglietto d’ingresso allo stadio, ma diversi altri tifosi, circa 3.000, festeggeranno la squadra nel dopo partita fuori dalla Dacia Arena e in giro per la città“.