The Ocean Race 2023, Team Europe disalbera in pieno Atlantico: l’equipaggio sta bene

“Guyot environnement – Team Europe ha disalberato in Atlantico settentrionale, a poco più di 600 miglia a est di Newport, Rhode Island. Il team a bordo riferisce che tutto l’equipaggio sta bene e sta lavorando per mettere in sicurezza la barca. Team Europe stava navigando in condizioni difficili, con venti di burrasca che superavano i 30 nodi”. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito di The Ocean Race. La competizione è giunta alla quarta tappa tra Itajai e Newport. Una frazione che vede il ritorno della flotta nell’emisfero settentrionale con una navigazione di 5.550 miglia (6.387 miglia/10.279 chilometri) sulla costa orientale degli Stati Uniti.