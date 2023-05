Champions Milan-Inter, rivedi la conferenza stampa di Inzaghi (VIDEO)

di Redazione 1

“Non sappiamo se Gosens sarà tra i convocati, avremo le rotazioni un po’ limitate. Vista l’assenza di Skriniar, speriamo di recuperare D’Ambrosio, che può fare benissimo in difesa. Sui quinti e in difesa siamo un po’ stretti”. Sono alcuni dei passaggi della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter. “Se è il punto più alto della mia carriera? Senz’altro, è importantissima. Sappiamo cosa rappresenta, non è un derby ma è il derby. Sono abbastanza sereno, i ragazzi hanno lavorato in modo concentrato”, ha aggiunto. Di seguito, ecco le dichiarazioni del tecnico.