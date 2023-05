Inter, Rocca smentisce interesse: “Notizie destituite di ogni fondamento”

Gianfelice Rocca, presidente del gruppo Techint, già alla guida di Assolombarda dal 2013 al 2017, smentisce le notizie che affermano un suo interesse per l’acquisto dell’Inter. “In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa -si legge in una nota- precisiamo che le notizie di un interesse di Gianfelice Rocca alla proprietà della società di calcio Fc Internazionale Milano sono destituite di ogni fondamento e per questo devono essere smentite con forza”.