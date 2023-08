Mondiali vela 2023, arrivano altri due pass olimpici: Albano nell’ILCA 7 e Chiavarini nell’ILCA 7

Altri pass per i Giochi di Parigi 2024 da L’Aia, dove quest’oggi è in corso la penultima giornata di regate ai Mondiali di vela 2023. Diventano infatti sette le carte conquistate dai nostri rappresentanti nel corso della settimana: protagonisti oggi si sono rivelati Carolina Albano e Lorenzo Brando Chiavarini, che hanno terminato le dieci regate preliminari al nono e al sesto posto rispettivamente nell’ILCA 6 e nell’ILCA 7. I due azzurri, oltre all’accesso alla Medal Race di domani, hanno conquistato una delle quote a cinque cerchi riservate alle migliori sedici imbarcazioni per genere. Oltre ad Albano e Chiavarini, infatti, nei giorni scorsi l’Italia era riuscita a conquistare gli altri pass Nazione (quindi non nominali) con Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17, Nicolò Renna nell’iQFOiL maschile, Marta Maggetti nell’iQFOil femminile, Riccardo Pianosi nel kite maschile e Maggie Eillen Pescetto nel kite femminile.

TUTTI GLI AZZURRI QUALIFICATI A PARIGI