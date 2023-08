Roma-Salernitana rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Antonio Di Cello 23

Rivedi il video della conferenza stampa di Josè Mourinho alla vigilia di Roma-Salernitana. Il tecnico portoghese, nonostante la sua squalifica che gli impedirà di essere in campo domani, ha voluto presentarsi ugualmente in conferenza stampa per parlare del presente e del futuro prossima dei giallorossi. I temi trattati sono stati vari: dalla necessitò di acquistare una punta sul mercato, al giudizio della sessione estiva fino a questo punto, fino ad arrivare al giudizio sulla Salernitana. Queste le parole di Mourinho.