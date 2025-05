Va a Marta Maggetti, che ha riportato in Italia la medaglia d’oro che mancava da 24 anni dopo quella di Alessandra Sensini a Sydney 2000, il titolo di Velista dell’Anno – Fiv.

Marta Maggetti ha vinto il titolo di Velista dell’Anno – Fiv, il riconoscimento della Federazione Italiana Vela organizzato insieme a Confindustria Nautica. La 31esima edizione del Velista dell’Anno Fiv – Stelle della Vela, del tutto rinnovata rispetto al passato, ha celebrato i protagonisti e i risultati della stagione agonistica 2024 nella splendida cornice di Villa Miani a Roma. Ad aprire l’evento, Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, e Piero Formenti, neo Presidente di Confindustria Nautica, accolti da un lungo applauso da parte dei 300 ospiti presenti in sala.

In lizza per il riconoscimento di Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela 2025 un eccezionale parterre di atleti che, nel corso del 2024, hanno conquistato risultati di eccellenza assoluta a livello internazionale. A svelare la vincitrice è stata la proiezione di uno spettacolare video, dopo la quale è stato consegnato definitivamente alla storia il nome di Marta Maggetti. Con una regata perfetta, Maggetti, 29 anni cagliaritana, ha riportato in Italia la medaglia d’oro che mancava da 24 anni dopo quella di Alessandra Sensini a Sydney 2000.

La gioia di Marta Maggetti

La campionessa azzurra ha conquistato a Parigi una Medaglia d’oro che mancava da 24 anni con Alessandra Sensini. “Sono felicissima e onorata per questo premio ringrazio tutti. Dico ai ragazzi di continuare a sognare. Io sono timida ed ho più tensione a terra che in mare. L’oro olimpico è una soddisfazione, un sogno da bambini e una soddisfazione ma non è cambiato niente. Si cerca sempre di riconfermarsi e di fare meglio”, ha sottolineato.