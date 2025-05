Si è tenuta oggi, giovedì 22 maggio 2025, la conferenza di presentazione della 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno.

Era presente anche Mattia Furlani allo stadio Olimpico di Roma alla presentazione della 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno. L’evento è stato seguito da Sportface TV, che ha dato la possibilità a tutti di vederlo in maniera gratuita, dal web o scaricando l’applicazione.

Oltre al campione del mondo indoor e bronzo olimpico del salto in lungo, all’incontro hanno preso parte il presidente della Fidal Stefano Mei e il meeting director Marco Sicari. Presenti pure il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’assessore allo sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, il chief marketing and digital officer di IP Daniele Longo, l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.

La competizione

Nella competizione dei 110 metri ostacoli saranno presenti campioni come Lorenzo Simonelli, fresco campione europeo, capace di fermare il cronometro a 13.05 (nuovo record italiano), Cordell Tinch, attuale leader mondiale della stagione e l’americano Daniel Roberts, medaglia d’argento olimpica e bronzo mondiale, autore di un 12”96 nel 2023.