Zantedeschi-Parry in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Aurora Zantedeschi affronterà Diane Parry nel primo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2023 (terra). Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, la giocatrice italiana tenterà di farsi largo anche nel main draw. Al primo turno se la vedrà contro la francese Parry, una delle ultime tenniste a giocare il rovescio a una mano, che può vantare maggiore esperienza a livello Wta. Ciò non vuol dire che Aurora partirà sfavorita, anzi potrà giocarsi le sue carte e potrà contare sul supporto del pubblico. Tra le due non ci sono precedenti.

Zantedeschi e Parry scenderanno in campo oggi, lunedì 17 luglio. Le due giocatrici sono pianificate come quarto e ultimo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 16:00 (al termine di Errani-Zheng). La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Zantedeschi e Parry. Il nostro sito garantirà aggiornamenti ai propri lettori e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento siciliano.