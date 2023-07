Serie A, De Siervo sui diritti Tv: “Trattativa in corso, si conta di chiudere entro fine mese”

Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A, è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr parlamento, analizzando la tematica dei diritti tv: “L’obiettivo della Lega Serie A è che la vendita dei diritti per il prossimo triennio, quadriennio e quinquennio, abbia un valore per singolo anno superiore a quello attuale. L’ultima vendita ha portato ricavi per 927 milioni alla Lega Calcio per la Serie A e circa 50 per la Coppa Italia, il nostro obiettivo è alzare entrambi questi valori e quindi superare il muro di 1 miliardo. La grande novità di quest’anno è che siamo partiti con largo anticipo rispetto al passato”. Poi ha confessato: “Siamo in una fase conclusiva del processo di trattativa privata che si chiuderà entro fine mese. Si tratterà di sfruttare al meglio gli ultimi 10 giorni con l’obiettivo sempre primario di vendere nella maniera migliore possibile. Se però così non fosse, lo ripetiamo, abbiamo pronta un’attività di autogestione dei diritti”.