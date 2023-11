X Factor 2023 stasera 30 novembre in tv, semifinale su Sky: canale, orario, streaming, ospiti, anticipazioni

Tempo di semifinale e di grande musica a X Factor 2023. Giovedì 30 novembre alle 21.15 in diretta su Sky Uno, (ma sempre disponibile on Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW) andrà in scena il penultimo atto del talent condotto da Francesca Michielin e con i giudici i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Puntata decisiva, in cui Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba si giocheranno il tutto e per tutto per accedere alla finalissima del 7 dicembre. La puntata sarà divisa in due manches, la prima con l’orchestra, l’altra con la presentazione degli inediti. Ospite speciale della puntata di oggi sarà Emma, che torna a X Factor per presentare il suo ultimo album “Souvenir”.