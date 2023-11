Servette-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Europa League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Servette e Roma, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Dopo la sconfitta di Praga, i giallorossi ora sono a 9 punti insieme proprio alla squadra ceca in testa al girone. Come prima cosa, bisogna fare punti quest’oggi per far diventare aritmetica la qualificazione, poi si penserà alle possibilità di arrivare primi. La sfida è in programma giovedì 30 novembre alle 21:00 a Ginevra. Diretta in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.