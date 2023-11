Fiorentina-Genk in tv: data, canale, orario e streaming Conference League 2023/2024

Alle 21:00 di giovedì 30 novembre, la Fiorentina ospiterà al Franchi il Genk nella quinta giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. Reduci da due vittorie di fila ai danni del Cukaricki, i viola vogliono continuare a vincere e sperano di farlo proprio contro il Genk, per staccarlo in classifica e consolidare il primo posto. La squadra di Italiano non dovrà però prendere sottogamba l’impegno dato che già all’andata la formazione belga riuscì a fermarla sul pareggio. La partita sarà trasmessa da Dazn e da Sky, sul canale Sky Sport (253), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti (moviola, parole dei protagonisti e analisi) in tempo reale.