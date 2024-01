Wwe: accusa di abusi sessuali per Vince McMahon, denuncia di una sua ex dipendente

Altro scandalo sessuale per Vince McMahon. L’ormai ex presidente di Tko, società che controlla la Wwe, è stato denunciato da una sua ex dipendente dello staff della Wwe Janel Grant. La causa sarebbe una presunta cattiva condotta di McMahon, che avrebbe proposto una determinata offerta di lavoro, e successive promozioni, in cambio di sesso. Inoltre Grant sarebbe stata costretta a fare sesso con altri uomini dell’azienda e non. Uno dei nomi è quello di John Laurinaitus, che lavorava nel dipartimento delle relazioni con i talenti dell’azienda e che figura tra i denunciati. Le accuse di Grant sono rivolte anche alla Wwe, che avrebbe lavorato attivamente per nascondere le azioni di McMahon.