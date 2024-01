Qualificazioni Wta Linz 2024: presenti Errani e Stefanini, tabellone complicato

Sono due le azzurre ai nastri di partenza delle qualificazioni al torneo Wta di Linz 2024: si tratta di Sara Errani e Lucrezia Stefanini, entrambe a caccia del pass per entrare nel tabellone principale in Austria. Sono due i turni da superare e purtroppo il sorteggio non è stato decisamente facile per le italiane. La giocatrice emiliana, infatti, affronterà la sempre insidiosa ungherese Bondar al primo turno e in caso di vittoria sfiderà nel turno decisivo una tra la polacca Frech, testa di serie numero due del tabellone cadetto, e la tedesca Seidel.

Sulla strada della fiorentina, invece, troviamo subito la testa di serie numero quattro di questo tabellone di qualificazione, la statunitense Parks, qualora dovesse superare questo ostacolo al turno decisivo ecco una tra la svizzera Teichmann e la spagnola Bassols Ribera. Per entrambe le italiane, Errani e Stefanini, la speranza è quella di ritrovarsi nel tabellone principale a partire da lunedì, in modo tale da giocarsi le proprie carte e far punti importanti per il ranking.