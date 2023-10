Wta Zhengzhou 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023, evento in programma dal 9 al 15 ottobre sul cemento cinese. Nonostante i giochi per le Wta Finals siano fatti, con le otto qualificate ormai definite, le giocatrici vogliono comunque chiudere al meglio la stagione e ottenere altre vittorie. A guidare il seeding del torneo di scena in Asia è Elena Rybakina, seguita da Maria Sakkari e Ons Jabeur. Al via altre tre top 10, vale a dire Marketa Vondrousova, Karolina Muchova e Caroline Garcia, mentre non ci sono giocatrici italiane. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Cina è di €742.310, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 ZHENGZHOU 2023

PRIMO TURNO – € 7.900 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.940 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 20.040 (100 punti)

SEMIFINALE – € 41.190 (175 punti)

FINALISTA – € 70.520 (305 punti)

VINCITRICE – € 114.250 (470 punti)