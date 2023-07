Wta Varsavia 2023, Swiatek profeta in patria: annientata Siegemund in finale, 15° titolo in carriera

È durata appena 69 minuti di gioco la finale del Wta 250 di Varsavia 2023, dominata da Iga Swiatek. La numero uno al mondo ha regalato una grande soddisfazione al proprio pubblico, conquistando il titolo di casa e facendolo da vera dominatrice. 6-0 6-1 il punteggio dell’atto conclusivo del torneo, in cui Swiatek ha annientato la tedesca Laura Siegemund, lasciandole solo le briciole. C’è da dire che la vittoria della polacca, peraltro senza perdere set, non sorprende affatto. Allo stesso tempo però non era scontata dato che giocare in casa comporta sempre una grande pressione. Iga però è riuscita a domarla e conquistare così il 15° titolo della sua giovane carriera.