San Siro, il Pd milanese: “Il Governo ha ripetutamente invocato il vincolo sul vecchio stadio”

L’Inter guarda a Rozzano per il nuovo stadio, mentre il Milan da settimane si sta interessando all’area San Francesco a San Donato Milanese. E il dibattito su San Siro (con il vincolo culturale semplice in arrivo) continua ad occupare le aule della politica. “Le squadre scappano da San Siro dopo che il governo, tramite un suo sottosegretario, ha ripetutamente invocato il vincolo sul vecchio stadio. E il centrodestra ha pure il coraggio di dare la colpa all’amministrazione comunale ora che il vincolo sta effettivamente arrivando?”, ha detto il capogruppo del Pd al Comune di Milano, Filippo Barberis, in riferimento alla posizione del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che più volte ha ribadito la necessità di vincolare il Meazza per salvarlo dall’abbattimento. “Se esiste ancora un centrodestra milanese e se è in grando di condividere una mezza posizione comune per il nuovo stadio a San Siro – ha aggiunto Barberis -, è il momento che batta un colpo e si faccia sentire dal proprio governo nazionale. Questa sarebbe una novità politica, di questo abbiamo bisogno, non di polemiche inutili”.