Juventus, in Belgio Lukaku prova a spegnere i rumors: “Non credo che l’affare si farà”

Sono ore molto calde per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku che, dopo la rottura con l’Inter, sembra restare in orbita Juventus. L’attaccante in questi giorni è stato fermato da alcuni tifosi in Belgio che gli hanno fatto delle domande sul possibile trasferimento in bianconero. In un video diffuso sui social network si sente chiaramente Lukaku mentre cerca di smentire le indiscrezioni di mercato: “No no, mai. Non credo che l’affare si farà”. Tutto da chiarire, dunque, in attesa che la Juventus trovi una sistemazione a Dusan Vlahovic, unico modo per accogliere il belga.