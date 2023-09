Wta Tokyo 2023, Rybakina si ritira: “Ho bisogno di tempo per essere al 100%”

Elena Rybakina non prenderà parte al Wta 500 di Tokyo 2023, torneo in programma sul cemento della capitale giapponese. “Mi dispiace davvero dovermi ritirare da Tokyo quest’anno. Non vedevo davvero l’ora di partecipare all’evento e amo la città – ha spiegato la giocatrice kazaka – Devo dare priorità alla mia salute e alla mia forma fisica e ho bisogno di tempo per raggiungere la salute al 100%“.

Proprio nei giorni scorsi Rybakina aveva sollevato una polemica in merito ai ‘performance byes’ che il torneo riserva alle semifinaliste del Wta 1000 di Guadalajara. In questo modo, infatti, Maria Sakkari e Caroline Garcia (rispettivamente quarta e quinta testa di serie) non dovranno giocare il primo turno, diversamente da Rybakina, accreditata della testa di serie numero 3. La kazaka, che avrebbe dovuto esordire contro Linda Noskova, si è però ritirata ed è stata sostituita dalla lucky loser giapponese Sakatsume.