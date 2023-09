NFL 2023/2024: sarà Usher a esibirsi durante l’Halftime Show del Super Bowl LVIII

Sarà Usher a esibirsi durante l’Halftime Show del prossimo Super Bowl LVIII in programma domenica 11 febbraio 2024 presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. “È l’onore di una vita poter finalmente realizzare una performance al Super Bowl e toglierla dalla mia lista dei desideri. Non vedo l’ora di portare al mondo uno spettacolo diverso da tutto ciò che hanno visto di me prima”, ha detto il 44enne nativo di Dallas. “Grazie ai fan e a tutti coloro che hanno reso possibile questa opportunità. Ci vediamo molto presto”. “Usher è un’icona la cui musica ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale durante tutta la sua carriera, non potremmo essere più entusiasti di vederlo come headliner dell’Halftime show di Apple Music Super Bowl di quest’anno”, ha dichiarato Seth Dudowsky, Responsabile Musica della NFL. “Non vediamo l’ora di lavorare con USHER, Roc Nation e Apple Music per portare ai fan un altro Halftime Show da record”.