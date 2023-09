Wta Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 29 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di venerdì 29 settembre. E’ tempo di quarti di finale in Giappone, dove le otto giocatrici rimaste si contenderanno i quattro pass per le semifinali. Ad aprire le danze è il derby russo Pavlyuchenkova-Alexandrova, seguita dal derby tra teste di serie Swiatek-Kudermetova. Più tardi toccherà quindi alla parte bassa del tabellone, dove spicca un’interessante sfida tra Kasatkina e Pegula. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa giornata del torneo.

CENTER COURT (Orari italiani)

Ore 04:00 – Pavlyuchenkova vs Alexandrova

Non prima delle 05:30 – (1) Swiatek vs (8) Kudermetova

a seguire – (6) Kasatkina vs (2) Pegula

Non prima delle 10:00 – (5) Garcia o Kalinina vs Doi o (4) Sakkari