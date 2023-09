Calcio, Us Open Cup 2023: Inter Miami ko contro Houston in finale, Messi in tribuna

No Messi no party per l’Inter Miami, che nella finale di Us Open Cup 2023 ha ceduto il passo allo Houston Dynamo per 2-1. Orfano degli infortunati Messi e Jordi Alba, il club della Florida è andato in svantaggio di due reti già nel primo tempo, con Dorsey che ha aperto le danze al 24′ e Bassi che ha raddoppiato su rigore al 33′. Josef Martinez ha poi accorciato le distanze al 92′, ma quando era ormai troppo tardi.

Sfuma dunque il trofeo per l’Inter Miami, che ora si focalizzerà sul campionato, dove a cinque partite dal termine della regular season è ancora a cinque punti dalla zona playoff. Una situazione non particolarmente positiva, specialmente perché Messi potrebbe restare ai box ancora per un po’. La Pulce ha infatti giocato appena 37 minuti al ritorno dalla convocazione con l’Argentina a causa di un affaticamento muscolare, ma era comunque in tribuna a Fort Lauderdale per sostenere i suoi compagni. Sugli spalti presenti anche David Beckham, Zinedine Zidane e James Harden.