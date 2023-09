Calcio, Mondiali 2026: la Fifa ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno la 26^ edizione

In vista della 26^ edizione dei Mondiali di calcio, in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, la Fifa ha ufficializzato i sedici stadi che ospiteranno le partite. Due si trovano in Canada, tre in Messico e ben undici negli Usa. Di seguito la lista completa:

Canada: Toronto Stadium (45.000 spettatori) e BC Place Vancouver (54.000). Messico: Estadio Azteca Mexico City (83.000), Estadio Guadalajara (48.000) e Estadio Monterrey (53.500). Stati Uniti: Atlanta Stadium (75.000), Boston Stadium (65.000), Dallas Stadium (94.000), Houston Stadium (72.000), Kansas City Stadium (73.000), Los Angeles Stadium (70.000), Miami Stadium (65.000), New York/New Jersey Stadium (82.500), Philadelphia Stadium (69.000), san Francisco Bay Area Stadium (71.000) e Seattle Stadium (69.000).