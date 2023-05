Wta Strasburgo 2023: programma, orari e ordine di gioco di domenica 21 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di domenica 21 maggio del torneo Wta di Strasburgo 2023. Si concludono le qualificazioni e iniziano anche gli incontri del tabellone principale: si inizia con il derby francese Dodin contro Janicijevic, poi toccherà ad Elina Svitolina contro la statunitense Chirico. Nel tardo pomeriggio la belga Zanevska dovrà vedersela contro Teichmann.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Ore 10:00 – Deppner vs (6) Malygina – QUALI

a seguire – Dodin vs Janicijevic

a seguire – Svitolina vs Chirico

a seguire – Zanevska vs (8) Teichmann

COURT 1

Ore 10:00 – (4) Chang vs Hsieh – QUALI

a seguire – Xinyu Wang vs Kanepi

a seguire – Hesse vs Blinkova

COURT 2

Ore 10:00 – Gabueva vs Routliffe – QUALI

a seguire – (2) Bai vs Iliev – QUALI