Internazionali d’Italia 2023: presente in tribuna Boris Becker

C’e’ anche l’ex campione Boris Becker, finalista a Roma nel 1994, agli Internazionali d’Italia. Il tedesco è reduce dalla vicenda giudiziaria che, per bancarotta fraudolenta, l’ha portato alla detenzione per otto mesi nel carcere inglese di Huntercombe. Agli Internazionali d’Italia, l’ex campione tedesco ha visto le ultime fasi della prima semifinale maschile, vinta da Holger Rune su Ruud, e ora sta assistendo alla seconda, tra Medvedev e Tsitsipas, interrotta per pioggia. Sarà in tribuna autorità anche domani, per la finale.