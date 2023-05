Wta Rabat 2023: programma, orari e ordine di gioco di domenica 21 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di domenica 21 maggio del torneo Wta di Rabat 2023. Si concludono le qualificazioni e iniziano anche gli incontri del tabellone principale: Sherif, testa di serie numero tre, affronterà l’ucraina Baindl. In campo anche la francese Jeanjean contro la rumena Lee. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 13:00 – (3) Babos vs Bains – QUALI

a seguire – (3) Sherif vs Baindl

a seguire – Jeanjean vs Lee

COURT 1

Ore 13:00 – (4) Fett vs (6) Fita Boluda – QUALI

a seguire – (1) Tikhonova vs Strakhova – QUALI

COURT 2

Ore 13:00 – Di Lorenzo vs (7) Prozorova – QUALI