Sassuolo-Juventus 1-0, Defrel: “Vittoria importantissima, vogliamo andare sempre più in alto”

L’attaccante del Sassuolo, Gregoire Defrel, al termine del match di Serie A 2022/2023 vinto 1-0 sulla Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Vittoria importantissima, siamo in un ottimo momento, anche se col Verona abbiamo sbagliato il finale di partita. La rete significa tanto per me, si tratta del mio cinquantesimo gol in Serie A e per questo è ancora più speciale. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. L’obiettivo è andare sempre più in alto in classifica. Nella seconda parte di stagione abbiamo cercato di confrontarci di più e analizzare meglio le nostre prestazioni. Da quel momento siamo decisamente diventati un’altra squadra”.