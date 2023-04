Wta San Luis Potosi 2023: Cocciaretto vince il derby italiano con Errani e trionfa in Messico

Oltre al Masters 1000 di Miami con Jannik Sinner in finale, ottime notizie per il tennis azzurro sono arrivate anche da San Luis Potosi, sede di un torneo Wta 125. A contendersi il titolo in Messico sono state infatti Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, capaci di dar vita a una finale da 2h30′ di gioco. Ad avere la meglio è stata la tennista marchigiana, accreditata della prima testa di serie, che si è imposta con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Prosegue l’ottima stagione di Cocciaretto, che sconfigge per la quarta volta in carriera (in altrettanti precedenti) la connazionale e conquista il titolo. Grazie a questo traguardo, ritoccherà il suo best ranking salendo al numero 44 del mondo. Settimana estremamente positiva anche per Sarita, che di posizioni ne guadagnerà ben 21 tornando tra le prime 80.