Wta Charleston 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Charleston 2023 della giornata di lunedì 3 aprile. Giornata molto intensa in Carolina del Sud, dove si disputano ben 13 match valevoli per il primo turno. Spicca la presenza di Elina Svitolina, al ritorno in campo dopo la gravidanza. In campo anche ex campionesse slam come Stephens o Kenin e tenniste al recupero da un lungo infortunio come Sabine Lisicki. Di seguito il programma completo.

CREDIT ONE STADIUM

Dalle ore 16:00 – (14) Teichmann vs L.Fruhvirtova

A seguire – Davis vs Sebov

A seguire – Svitolina vs Putintseva

A seguire – Stephens vs Chirico

Non prima delle ore 01:00 – Sasnovich vs Kenin

A seguire – Dolehide vs Lisicki

ALTHEA GIBSON

Dalle ore 16:00 – Kanepi vs Brengle

A seguire – (10) Zhang vs Grabher

A seguire – Crawley vs Cornet

A seguire – Kalinksaya vs (11) Kalinina

COURT 3

Dalle ore 16:00 – Galfi vs (15) Begu

A seguire – Bondar vs Blinkova

A seguire – Day vs Vickery

COURT 4

Dalle ore 17:00 – Tsurenko vs Ormaechea