Highlights e gol Napoli-Milan 0-4: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 153

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Milan 0-4, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Maradona clamoroso poker inflitto dai rossoneri agli azzurri: segnano Leao, con una doppietta, Brahim Diaz e poi anche Saelemaekers, serata davvero incredibile per questo risultato che può sparigliare le carte anche in vista del doppio confronto di Champions. In alto ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE