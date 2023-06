WTA ‘s-Hertogenbosch 2023, Sasnovich elimina Stefanini e accede al secondo turno

Niente da fare per Lucrezia Stefanini al suo esordio nel WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch: l’azzurra paga la sua poca esperienza sull’erba (era solo il suo settimo incontro della carriera su questa superficie) e cede nettamente al cospetto di una rivale ben più esperta quale Aliaksandra Sasnovich. 6-0 6-3 il punteggio con cui la bielorussa, dopo 1 ora e 12 minuti, ha sconfitto la nostra portacolori e si è qualificata per il secondo turno della manifestazione olandese: prossima avversaria della testa di serie numero 7 sarà Greet Minnen, tennista belga numero 120 del WTA Ranking.

Primo set a senso unico, come suggerisce il punteggio, e dominato dalla bielorussa. Probabilmente il 6-0 è immeritato per Stefanini, che ha avuto ben sei palle game e tre giochi su sei sono andati ai vantaggi. Nel complesso, però, Sasnovich è stata padrona del gioco in lungo e in largo e ha sempre avuto in mano il pallino, complice la maggior esperienza a livello WTA e su questa superficie. In 28 minuti di gioco, Stefanini ha dunque perso il set, vedendo la sfida complicarsi significativamente. La musica cambia davvero di poco nella seconda frazione: l’azzurra riesce a portare a casa qualcosa in più, ma cede il servizio nel terzo e nel settimo game e si arrende con il punteggio finale di 6-0 6-3.